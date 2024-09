Wybraliśmy projekt Amfiteatru, a głosowali zielonogórzanie. Blisko 3 tysiące osób wybierało pomiędzy dwiema propozycjami i wygrał tzw. wariant nr 2. Przesądziło 111 głosów, a procentowo za dachem w kształcie poduszek było 52% głosujących.

– To dowód na to , że prowadzimy dialog z mieszkańcami i to oni mieli decydujący głos- mówił Marcin Pabierowski prezydent Zielonej Góry ogłaszając wyniki konsultacji społecznych dotyczących wyboru koncepcji nowego Amfiteatru.

Stawiałem na to aby nie podejmować decyzji jednostkowo, zamknięty w Urzędzie Miasta. Moim priorytetem jako prezydent miasta jest szeroki dialog z mieszkańcami i w tym przypadku ten dialog został aktywowany i zaangażowanie mieszkańców przerosło nasze oczekiwania

Po modernizacji amfiteatr będzie mógł pomieścić 3 tysiące widzów. Projekt będzie będzie realizowany w trzech etapach: pierwszy to przebudowa widowni, następnie wykonanie zadaszenia, a na koniec przygotowanie wejść na obiekt. – Teraz koncepcja zostanie dopracowana i powstanie program funkcjonalno – użytkowy – mówiła Monika Krajewska odpowiedzialna za dopełnienie formalności.

Czas realizacji na wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego to około 4 miesięcy od podpisania umowy. Więc styczeń-luty po wyborze wykonawcy powinien być gotowy. Sama realizacja jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. Staramy się o jak najwyższe dofinansowanie

Sama przebudowa amfiteatru od momentu rozpoczęcia prac będzie trwała ponad dwa lata. Pytacie co zobaczycie i usłyszycie w nowym amfiteatrze? W planach są już Festiwal Anny German, festiwal jazzowy, festiwal “Niewinnych Piosenek”, koncerty darmowe i wydarzenia artystyczne związane z Latem Muz Wszelakich.