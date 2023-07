Kiedy będziemy mogli poczuć się w stu procentach bezpiecznie? Takie pytania stawiają pewnie mieszkańcy Zielonej Góry w kontekście sobotniego pożaru.

Dziś naszym gościem był Mirosław Ganecki z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na jakim etapie dziś są padania przeprowadzane przez WIOŚ? Mamy najświeższe informacje.

Rozszerzamy monitoring wód powierzchniowych o Czerwieńsk, Nietków i Laski. żeby sprawdzić, czy zanieczyszczenie nie przedostało się do Odry. To działanie obowiązywać będzie aż do odwołania. Ta przenikliwość jest duża bo mamy do czynienia ze żwirem i piaskiem. To się rozkłada w czasie.