Przypominamy, jeszcze do 4 sierpnia Zielonogórski Ośrodek Kultury czeka na Wasze propozycje dotyczące Winobrania 2023.

Jeśli znasz interesujący temat, to teraz jest najlepszy moment, aby wskazać ciekawy potencjalny punkt programu na dni Zielonej Góry! ZOK zaznacza przy tym, że nie ma ograniczeń co do rodzaju zgłaszanych propozycji.

Aby przedstawić swój pomysł wystarczy wysłać e-mail na winobranie2023@zok.com.pl. Tegoroczne Winobranie odbędzie się w Zielonej Górze w dniach od 9 do 17 września.