We wtorek miejscy radni spotkają się na sesji. Podczas obrad planowane jest dokończenie przerwanej poprzedniej i rozpoczęcie bieżącej.

Jakie będą najważniejsze punkty? Przewodniczący Rady Miasta Piotr Barczak zwraca uwagę na sprawy dróg, które zostały przyłączone do miasta kilka lat temu w wyniku połączenia miasta z gminą.

Mamy bardzo dużo punktów, większość z nich to są kwestie drogowo-techniczne. Dotyczą one dróg po połączeniu miasta z gminą. Mamy 40 punktów obrad, więc mogą one dość długo trwać.