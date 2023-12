Prezydenci trzech lubuskich miast: Zielonej Góry, Gorzowa i Nowej Soli spotkali się w Paradyżu i podpisali nowe porozumienie oraz skierowali wspólny apel do parlamentarzystów oraz samorządowców.

Janusz Kubicki, Jacek Wójcicki i Jacek Milewski sprzeciwiają się próbom likwidacji województwa lubuskiego i stąd pomysł spotkania się w Paradyżu, aby omówić obecne wyzwania, przed którymi stoi region lubuski. Włodarze stworzyli wspólny katalog najważniejszych problemów, z którymi boryka się nasze województwo. – A tych nie brakuje – mówił na spotkaniu prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Musimy mówić jasno i czytelnie o zagrożeniach, jakie są. Jeśli ktoś mówi, że tego nie ma, to kłamie. Musimy już teraz o tym myśleć. Demografia jest nieubłagalna i ona jest dla nas niekorzystna.

A problemów nie brakuje. Z czym mierzyć się musi nasze województwo? O tym mówił także prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.

Spraw jest bardzo dużo, zapobieganie zmianom klimatycznym, edukacja, komunikacja. Nie robimy tego przeciwko komukolwiek, to zadanie, które musimy odrobić na rzecz naszego wspólnego regionu.

Z kolei prezydent Nowej Soli Jacek Milewski apelował o wspólne działania wszystkich politycznych sił.

My zapraszamy wszystkich, bez wyjątku, do tej rozmowy: parlamentarzystów, samorządowców, by ten katalog lubuskich spraw stworzyć wspólnie.