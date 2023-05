Ciekawego meczu spodziewa się także Dawid Rempała. Junior Falubazu nie wspomina jednak mile ostatniego swojego występu w Łodzi.

Tamtego roku lepiej nie wspominać, ale wcześniejsze lata było ok. Do każdego meczu podchodzimy tak samo, jedziemy tam wygrać. Jak wygrasz start, to mogą cię gonić, ale ja się na to nastawiam, na start. Ostatnio wszystko ze mnie zeszło, teraz jest trochę ulgi i szykuje się do kolejnych spotkań.