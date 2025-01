Nie powiodła się wyprawa na trudny ostrowski teren Orlenowi Zastal. Nasi koszykarze prowadzili wyrównany bój przez dwie kwarty. Druga część meczu wyraźnie przegrali, a Stal prowadziła nawet różnicą 21 punktów.

Początek meczu znów przespany przez zielonogórzan i Stal wyszła na prowadzenie 9:2, ale tym razem rytm gry wrócił szybciej, a strata Zastalu po pierwszej kwarcie wynosiła jedynie -4. Sytuacja szybko się odwróciła, bo w drugiej odsłonie od stanu 24:17 biało – zieloni zdobyli 11 punktów z rzędu i kontrolowali wydarzenia na boisku do momentu, w którym wygrywali 37:30. Jednak zamknięcie drugiej części meczu należało do zespołu Andrzeja Urbana. W minutę i czternaście sekund Damian Kulig i Paxson Wójcik doprowadzili do wyrównania po 37.

Niestety seria gospodarzy miała kontynuację po powrocie z szatni do 7 punktów bez odpowiedzi Zastalu przed przerwą ostrowianie dołożyli kolejnych 9 na otwarcie trzeciej odsłony, a po trójce Kuliga osiągnęli dwunasto punktowe prowadzenie 51:39. Silny skrzydłowy Stali miał już wtedy na swoim koncie 19 punktów. Przed decydującą kwarta naszym koszykarzom udało odrobić się do rywala jedynie punkt.

Orlen Zastal próbował nawiązać walkę, ale Stal była wyraźnie lepsza i punktowała seriami. Na 3 i pół minuty przed końcem meczu różnica wynosiła już 21 punktów po serii gospodarzy 8:0. Zastalowcy walczyli do końca, ale po trójce Marcina Woronieckiego przed syreną jedynie zmniejszyli rozmiary porażki, a ostatecznie przegrali 70:84.

W Ostrowie Wlkp. Vladimir Jovanovic nie mógł skorzystać z Wesleya Harissa (pauzuje z powodu kontuzji, której doznał w meczu ze Spójnią Stargard). Dwie godziny przed meczem Orlen Zastal poinformował o podpisaniu nowego centra Veljko Brkicia.

Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. – Orlen Zastal Zielona Góra 84:70 (19:15, 18:22, 25:14, 22:19)

Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. – trener Andrzej Urban

Juškeviciuš 8 Zębski 10, Vene 7, Lambrecht 14, Kulig 21- Škele 11, Wojcik 12, Egner 1, Parzeński, Bieganek

Orlen Zastal Zielona Góra – trener Vladimir Jovanovič

Matczak 8, Woroniecki 3, Thornwell 3, Kołodziej 6, Murphy 17 – Hodge 7, Šaulys 15, Sitnik 1, Łabinowicz 10, Pluta, Żmudzki