Emocjonujący przebieg miała czwartkowa dyskusja radnych podczas obrad komisji ds. rodziny w zielonogórskim ratuszu. Chodzi o możliwość powstania Szpitala Psychiatrycznego dla dzieci w Zielonej Górze, a dokładnie o jego lokalizację.

Placówka funkcjonuje do tej w Zaborze, ale budynek nie spełnia wymogów technicznych. Jak się okazuje, istnieje szansa pozyskania z Ministerstwa Zdrowia kwoty 45 milionów złotych na budowę takiego obiektu w Zielonej Górze – To szalenie ważny temat – uważa dyrektor szpitala w Zaborze Andrzej Żywień.

Szpital miałby mieć dwie kondygnacje i powierzchnię ponad trzech tysięcy metrów kwadratowych. Podczas obrad komisji doszło do sporu o lokalizację. Szpital miałby powstać na terenie należącym do Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ulicy Wyspiańskiego (dawne miasteczko ruchu drogowego). Radna Koalicji Obywatelskiej Joanna Lidanne uważa, że obiekt będzie ingerować w przyrodę, więc należy znaleźć inne, lepsze miejsce.

Lokalizacja jest przedziwna. To miejsce, które przez lokalnych profesorów i przyrodników zaliczone jest do miejsc przyrodniczo cennych. To korytarz ekologiczny dla Zielonej Góry. Niepokojące jest to, że to miejsce zostało wybrane, a pomysłodawcy twierdzą, że nie może być innej lokalizacji.