Koszykarze Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra zagrają dziś wieczorem we Wrocławiu przeciwko WKS-owi Śląskowi w kolejnym spotkaniu rozgrywek Orlen Basket Ligi.

Przed rozgrywkami pewnie nikt nie miałby problemu ze wskazaniem faworyta niedzielnej konfrontacji. Byłby nim pewnie aktualny wicemistrz Polski. Tymczasem wrocławianie to, jak dotąd, jedno z największych rozczarowań w lidze. Śląsk ma, podobnie jak Zastal, na koncie tylko dwa zwycięstwa i cztery porażki. W rozgrywkach Eurocup zespół z Dolnego Śląska notuje same przegrane. We Wrocławiu jest więc duże niezadowolenie, do tego stopnia, że działacze w miniony piątek postanowili zwolnić trenera Olivera Vidina, który w ub. sezonie pracował w Zielonej Górze. Vidina zastąpi Jacek Winnicki.

Czy słabszą formę wrocławian wykorzystają zielonogórzanie? Na to liczy trener Zastalu David Dedek.

Każdy kolejny mecz jest dla nas najważniejszy. Koncentrujemy się na nim. Mają nowego zawodnika, więc zagrają inaczej. Oni są w kryzysie, mają „nóż na gardle”, więc czeka nas ciężka przeprawa. Jak na każdy wyjazdowy mecz jedziemy po zwycięstwo.

Mecz będzie miał szczególny smaczek dla Jana Wójcika, który pochodzi z Wrocławia.

Cieszę się z tego spotkania, jestem gotowy. Będę jeszcze pracować z zespołem, by wygrać ten mecz. Śląsk jest teraz w osłabieniu, widzę to, ale chcę wygrać, pokazać całemu Wrocławiowi na co mnie stać. Oni mają problemy, nikt się nie spodziewał, że będą mieli tyle kontuzji. My jednak chcemy tam wygrać.

Początek meczu o godzinie 17.30 we Wrocławiu.