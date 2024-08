Inwestycja niezbędna to status realizacji projektu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta po wczorajszej sesji rady miasta. Przypomnijmy radni przegłosowali finansowanie opracowania dokumentacji przedprojektowej z budżetu miasta w wysokości 650 tys. złotych. Pieniądze mają się zwrócić po uzyskaniu dotacji z rządowego programu.

A żeby się o nie ubiegać miasto musi zintensyfikować działania bo w ministerstwie czekają na projekt tylko do końca października. – Nie możemy zmarnować tej szansy – mówił jeden z głosujących za radny Koalicji Obywatelskiej Radosław Brodzik.

Sięgamy po środki z programu “Feniks”. Wczoraj na posiedzeniu Rady Miasta przegłosowaliśmy przesunięcie środków finansowych i podjęcie szeroko rozumianych starań o dofinansowanie dla tej istotnej inwestycji

Projekt musi być gotowy do końca października, a uruchomienie SKALT-u do 2029. Ma to być kluczowa inwestycja w kontekście rozwoju gospodarczego i przemysłowego zielonogórskiej aglomeracji. Chodzi o nowe miejsca pracy. – Wielu inwestorów zwraca uwagę jakimi drogami pracownik może dojechać do pracy. Im więcej takich możliwości tym lepiej – podkreślał Radosław Brodzik

Proszę pamiętać, że takie trójmiasta, dwumiasta w Polsce funkcjonują, a naszą rolą jest ułatwiać życie mieszkańców. Stąd nie mieliśmy wątpliwości co do tej inwestycji. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na rozrastające się strefy przemysłowe w Zielonej Górze, w Sulechowie czy w Nowej Soli. Tam są potrzebne ręce do pracy, a i inwestorów interesuje na jakim poziomie jest komunikacja miejska na danym terenie

