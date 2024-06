Radni udzielili absolutorium prezydentowi Marcinowi Pabierowskiemu – to najważniejsza informacja po wtorkowej sesji Rady Miasta. Włodarz miasta otrzymał także wotum zaufania. To warunek niezbędny, by móc sprawować władzę, choć powstaje pewien paradoks.

Pabierowski jest prezydentem od niespełna dwóch miesięcy. Szef klubu radnych KO Robert Kornalewicz stwierdził, że udzielenie absolutorium za poprzedni rok było konieczne. Co, jeśli stałoby się inaczej?

Otwierałoby to ścieżkę do referendum o odwołanie prezydenta. Żebyśmy tego wotum nie udzielili, otwierałoby taką ścieżkę, a byłoby to nielogiczne.

Czy dylemat mieli radni klubu “Zielona Razem” – Niekoniecznie – mówi jeden z nich, Robert Górski.

Nie spodziewałem się innego wyniku. Są takie osoby, które twierdzą, że były to dobre rządy. Radni Koalicji Obywatelskiej zagłosowali taktycznie. To dziwna sytuacja, bo obecny prezydent jest rozliczany za działania poprzedniego prezydenta.

Za udzieleniem absolutorium głosowali także radni Prawa i Sprawiedliwości. Mówi radny Grzegorz Maćkowiak.

Na klubie radnych PiS-u była ożywiona dyskusja w tej sprawie. Ważne, by nowy prezydent otrzymał nowe wotum zaufania na nowe otwarcie, taką decyzję podjęliśmy.

Zadowolony z wyniku głosowania był prezydent Marcin Pabierowski.

To jest nieścisłość w ustawie. Radni wsłuchali się w moją opinię, przekonały ich moje działania, które podjąłem.

Radni udzielili poparcia prezydentowi jednogłośnie.