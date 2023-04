Na tę informacje czekało wielu rodziców. Miasto ogłosiło listy najmłodszych zielonogórzan przyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Przypomnijmy, nabór rozpoczął się 13 marca. Magistrat zaznaczał, ze każde dziecko znajdzie miejsce w przedszkolu. Ile zatem przygotowano miejsc i ilu chętnych trafiło do placówek? O to zapytaliśmy Wioletę Haręźlak, dyrektorkę Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

Miejsc w przedszkolach przygotowaliśmy ok. 1400, wniosków wpłynęło 1396. Trafiliśmy z liczbą przygotowanych miejsc, to są miejsca dla dzieci polskich i ukraińskich. Rodzice musieli więc dopełnić wszelkich formalności.

Nie każdy rodzic po opublikowanych listach z osobami przyjętymi do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych może czuć się usatysfakcjonowany. W wielu przypadkach dziecko nie trafia do preferowanego przez siebie przedszkola. Haręźlak zaznacza, by rodzice uzbroili się w cierpliwość.

O przyjęciu dziecka decyduje wniosek rodzica, ale muszą być spełnione odpowiednie warunki. Jeśli w tych trzech propozycjach rodziców nie znalazło się miejsce dla ich dziecka, proszę być spokojnym i czekać na decyzję prezydenta, na wskazanie tego miejsca.

Miasto zakończyło także nabór do szkół podstawowych. W tym wypadku nie ma jednak kontrowersji, gdyż pierwszoklasiści są przyjmowani do placówek na postawie obwodów. Do pierwszych klas w roku szkolnym 2023/24 trafi niespełna 1200 zielonogórzan.