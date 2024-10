Wykład „Kim jest współczesny software developer? Czy uczę się dobrego języka programowania?” zainaugurował Ogólnopolski Tydzień Karier na naszej uczelni.

– To jest wykład, który ma pokazać czym obecnie zajmują się softdeveloperzy – mówi Łukasz Parala manager w fimie Auctane.

Informatyka jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną. Takie zajęcia jak te, pozwalają studentom zasięgnąć aktualną wiedzę. Mówi Prof. Andrzej Obuchowicz dziekan Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych.

Trzeba pamiętać, że na uczelni w programie mamy podstawę. Ale to, co się pojawia w podręcznikach, to to, co było aktualne kilka lat temu. Spotkania z przemysłem pozwalają studentom zapoznać się z najnowszymi trendami.