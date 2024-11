Prezydent miasta w ostatnich dniach złożył wizytę w Ministerstwie Infrastruktury oraz w PKP Polskich Liniach Kolejowych. Poruszył tam kwestię rozwoju kolei aglomeracyjnej, czyli tzw. SKALT-u. Czego dokładnie dotyczyły rozmowy?

– Cały czas weryfikujemy dotychczasowe działania Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto – mówił Marcin Pabierowski.

To są ustalenia typowo techniczne, jeżeli chodzi o potoki pasażerskie. Do tego konsultacje z Urzędem Marszałkowskim w kwestii zakupu taboru. Zmieniło się kilka uwarunkowań w PLK, ale są to sprawy typowo techniczne. Trzymamy rękę na punkcie. Niektóre rzeczy musimy zmodyfikować.