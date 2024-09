Uniwersytet Zielonogórski będzie kontynuował współpracę z Uniwersytetem Technicznym w Chemnitz. Dziś władze obu uczelni spotkały się, aby przedyskutować dalsze wspólne plany.

– Widzimy tutaj bardzo duży potencjał dla wymian studenckich w ramach programu Erasmus. Uczestniczymy też od lat we wspólnych sieciach badawczych – mówiła prof. Justyna Patalas-Maliszewska, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UZ.

Jednym z ważnych czynników jest umiędzynarodowienie i prowadzenie działań razem z przedsiębiorstwami. A współpraca w ramach sieci badawczych powoduje to, że otrzymamy lepsze wyniki jako uniwersytet w ewaluacji działalności naukowej. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do zwiększenia efektywności naszej działalności na arenie międzynarodowej.