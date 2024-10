– To nie była elegancka wypowiedź na mój temat – skomentował wpis Janusza Kubickiego Rafał Kasza, zielonogórski radny niezrzeszony, do niedawna związany z klubem Zielona Razem.

Były prezydent miasta wpisał radnego Kaszę w zestawienie „Ludzie bez zasad, liczy się kasa”. Radny ocenił też ogół twórczości internetowej Janusza Kubickiego.

Niedawno Filip Gryko mówił na naszej antenie, że drzwi dla Rafała Kaszy cały czas są w klubie Zielona Razem otwarte. Radny na razie nie planuje skorzystać z zaproszenia.

To jest miłe, co powiedział. Mamy dobry kontakt, robiliśmy wspólnie wiele zadań. Ale na ten moment nigdzie się nie wybieram. Co będzie dalej, nie mam pojęcia. Nie chcę robić gwałtownych ruchów.