Zielonogórscy radni przegłosowali podczas wtorkowej sesji zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Śródmieściu. Decyzja radnych nie wywołała emocji i sporów.

Zmiana była konieczna z uwagi na możliwość lokalizacji ogródków gastronomicznych w tzw. woonerfie oraz ulicach zaliczanych do Śródmieścia. O szczegóły zapytaliśmy Małgorzatę Maśko-Horyzę, dyrektora Departamentu Rozwoju Miasta.

To uchwała, która dotyczy ulicy Kupieckiej. Od skrzyżowania z ulicą Podgórną dochodząca do deptaka, placu Matejki i Placu Teatralnego. Ale ta zmiana dotyczy tylko ulicy Kupieckiej, polega na wykreśleniu zakazu dotyczącego lokalizacji ogródków gastronomicznych. Ma być to przestrzeń przyjazna dla pieszych, taki zakaż musiał być zlikwidowany.