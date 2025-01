Nową kadencję rozpoczęła dziś Rada Uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego. To organ, odpowiedzialny m.in. za monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzanie uczelnią.

– W skład Rady wchodzą przedstawiciele otoczenia zewnętrznego oraz społeczności akademickiej – wyjaśnia prof. Wojciech Strzyżewski, rektor UZ.

Podczas dzisiejszego posiedzenia wybrano przewodniczącego Rady. Funkcję tę ponownie objął Jerzy Ostrouch, prezes gorzowskiego szpitala. Jak zapowiedział, rada będzie kontynuować dotychczasową politykę.

W składzie organu zasiada również obecna przewodnicząca Parlamentu Studenckiego, Julia Kolendowicz. Podkreślała, że planuje pilnować interesów studentów.

Chcę zwracać uwagę na to, że uczelnia jest dla studentów. To studenci grają najważniejszą rolę na naszym uniwersytecie. Mam nadzieję, że cała rada będzie widzieć to, jak bardzo studenci potrzebują też takiej opieki. O to będę dbać najbardziej.