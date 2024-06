Miasto doszło do porozumienia ze starostwem zielonogórskim i Powiatowym Urzędem Pracy. Chodzi o finansowanie urzędu, które zostało wstrzymane jeszcze za kadencji prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego.

Przypomnijmy, magistrat wstrzymał wówczas dotacje celową z ministerstwa. PUP groził przeniesieniem siedziby do Sulechowa. Dziś podpisano porozumienie. – Jest ono ważne – przekonywał prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski.

Kontekst tego konfliktu wynikał z braku przekazywania dotacji celowej. Ona trafi do urzędu pracy bez żadnych problemów. Pełni on ważną rolę, to nie tylko sprawy osób bezrobotnych, ale również sprawy przedsiębiorców.