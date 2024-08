Sporo w ostatnim czasie mówi się o zmianach, a co za tym idzie kolei w regionie. Chodzi o całe województwo jak również o połączenia lokalne w obrębie Lubuskiego Trójmiasta. Pojawiły się pierwsze przeszkody przy tworzeniu projektu.

Samorząd województwa mówi o zwiększeniu taboru i utworzeniu nowych połączeń na własną rękę. W Zielonej Górze z kolei mówi się o utworzeniu kolei aglomeracyjnej działającej na krótszych dystansach. Jak się okazuje ma to ze sobą wiele wspólnego. Przede wszystkim tory, po których będą musiały jeździć pociągi. Początkowo założono zbyt optymistyczne scenariusze i rozwiązania zaproponowane na papierze zderzyły się z rzeczywistością. M. in. przepustowość przez tzw. “Odrzankę” była zbyt mała. – Będzie potrzebna modernizacja – oznajmił na naszej antenie Paweł Tonder wiceprezydent Zielonej Góry biorący udział w tworzeniu tego projektu.

Przygotowujemy projekt i musimy go złożyć do 31. października. Pierwotnie zakładano, że “Odrzanka” zostanie zrewitalizowana. Jednak w krajowym programie kolejowym znalazła się liście rezerwowej. Planowany ruch pociągów był planowany uwzględniając przepustowość tej linii kolejowej po modernizacji. Musieliśmy dostosować nowy projekt i wdrożyć w niego proces przebudowy “wąskich gardeł”

Problemy są na bieżąco monitorowane i trzeba przygotować dla nich rozwiązania. We wszystkim współpracują samorząd miejski i wojewódzki. Rozbudowa sieci połączeń kolejowych ma ogromne znaczenie dla województwa i jego mieszkańców. Samorząd ma znaleźć środki aby pokryć koszta dodatkowych procesów.

Trochę zbyt optymistycznie podchodziły poprzednie władze miasta do faktycznych zasobów infrastrukturalnych, terminów w których mają być podejmowane prace i inwestycje na liniach kolejowych przez państwowe spółki choćby PLK, które są odpowiedzialne za infrastrukturę szynową. Pojawiły się wątpliwości co do możliwości wprowadzenia tak dużej liczby pojazdów i pasażerów przy obecnej infrastrukturze