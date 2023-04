Korki w Zielonej Górze. Temat znany nie od dziś, szczególnie przy okazji zbliżających się świąt.

Remontowane ulice w naszym mieście mogą irytować mieszkańców naszego miasta. Dziś w audycji „Prezydent na 96 FM” temat utrudnień komunikacyjnych powrócił. Wspominał o tym, nasz słuchacz, pan Adrian zwracając uwagę na problem przy ulicy Podgórnej.

Blokada jest w tym terminie, a wiadomo, ze to okres przedświąteczny. Cała Zielona Góra atakuje na markety, Czy nie można było tak jak w każdym cywilizowanym kraju zrobić tego w nocy? Całe miasto stoi w korkach, to jest jakiś koszmar.

Co na to Janusz Kubicki? Prezydent prosi o cierpliwość i wyrozumiałość.

Dojdziemy do wniosku: nie róbmy nic. Wtedy nie będzie żadnego problemu. Mógłbym nie ruszać wiaduktu na Zjednoczenia i czekać, aż się zawali i odsuwać to w czasie. To są środki, które musimy wydać. Jeśli ich nie wydamy do odpowiedniego momentu, to one przepadną.