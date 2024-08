Lubuscy przedsiębiorcy, pracodawcy oraz ich pracownicy będą mogli liczyć na wsparcie finansowe. Wszystko to w ramach projektu pn. „Lubuskie Bony Rozwojowe”. To duży projekt, opiewający na kwotę prawie 47 milionów złotych, a finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Marszałka województwa lubuskiego Marcina Jabłońskiego podczas briefingu prasowego zapytaliśmy o to, czy beneficjentom potrzebne jest takie dofinansowanie. – Jak najbardziej – powiedział Jabłoński.

Po to, by mogli się posługiwać nowszymi technologiami, by pomagali wymyślać innowacyjne rozwiązania. Świat jest coraz bardziej wymagający, więc takie kompetencje są potrzebne i musimy je podnosić.