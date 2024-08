To będzie najważniejszy mecz sezonu zasadniczego, a kto wie czy nie jeden z najistotniejszych w ostatnich latach. Żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra zmierzą się dziś z Apatorem Toruń. Stawka tego meczu jest bardzo wysoka.

Przypomnijmy, zielonogórzanie jeszcze nie są pewni pozostanie w PGE Ekstralidze. Jeśli wygrają, zapewnią sobie na sto procent pozostanie w elicie i awans do play-offów. Mogą do nich przystąpić z piątego lub szóstego miejsca. Uzależnione będzie to od meczu GKM-Grudziądz – Włókniarz Częstochowa. Jeśli wygrają gospodarze, Falubaz będzie piąty, jeśli goście – szósty.

Jest tez jednak inny wariant Jeśli Falubaz przegra, a wygra GKM, w Zielonej Górze wszyscy nerwowo będą oczekiwali wieczornego starcia w Lesznie. Ostatnia w tabeli Unia podejmować będzie Stal Gorzów. Leszczynianie musieliby zwyciężyć gorzowian wysoko, 54:36. Wydaje się, że to nierealne, ale teoretycznie możliwe.

Falubaz jest faworytem, Apator przystąpi do tego meczu bez swojego lidera Emila Sajfutdinova. Rosjanin z polskim paszportem zaliczył w czwartkowy wieczór bardzo groźny upadek podczas meczu ligi angielskiej i w Zielonej Górze będzie zastępowany.

Posłuchamy, co mówił przed meczem dyrektor sportowy Falubazu Piotr Protasiewicz.

Celem jest utrzymanie drużyny, takie było założenie. Jeśli uda się coś więcej, to tylko na plus. Wszystko w naszych rękach. Drużyna toruńska bardzo się rozkręciła, brak Emila to jest jednam duże osłabienie.

Początek spotkania przy W69 o godzinie 16.30