Czy pracownicy Urzędu Miasta mogą liczyć w przyszłym roku na podwyżki? Ta kwestia pewnie nurtuje tych najbardziej zainteresowanych. Postanowiliśmy to sprawdzić pytając Marcina Pabierowskiego.

Prezydent Zielonej Góry przyznaje, że jest już po rozmowach z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszonych w jednostkach miejskich. Co z nich wynika?

Te spotkania są realizowane ze związkami zawodowymi. Przede wszystkim to wysłuchanie tych postulatów, oraz rozmowa o budżecie oraz o wskaźnikach, które do końca nie są znane. To trwa.