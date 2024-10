Pałac Książęcy w Zatoniu będzie zmodernizowany i wypięknieje. Miasto podpisało umowę z firmą Exalo Drilling na realizację ważnej inwestycji.

W jej ramach wykonawca zobowiązał się do zadaszenia ruin pałacu i otworów okiennych oraz rozbudowę tzw. oranżerii. – Pałac w Zatoniu jest naszą perełką, stąd potrzeba, by go uatrakcyjnić – mówił na konferencji prasowej prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski.

Obiekt jest przepiękny, historyczny, jest promocją miasta. Nie tylko ze względu na kulturę, ale także z uwagi na turystykę. Zadaszenie szklane pozwoli na użytkowanie w większym okresie czasu.

Przedstawiciela wykonawcy – Piotra Idzikowskiego – pytaliśmy, na czym polegać będzie specyfika robót budowlanych.

Ostrożne prace, bezpieczne, duże znaczenie ma to, ze jest to ruina. Musimy to wziąć pod uwagę.

Wiceprezydent Zielonej Góry Paweł Tonder opowiadał nam z kolei, jak wyglądać będzie przebudowa oranżerii.

Ona będzie rozbudowana o dodatkowe 57 metrów kwadratowych. Dzięki temu zwiększy się powierzchnia kawiarni. Komfort pracy się poprawi.

Wartość zadania opiewa na kwotę 4,9 miliona złotych. Wykonawca ma jedenaście miesięcy na realizację zadania od momentu podpisania umowy.