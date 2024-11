Dobra informacja dla zielonogórskich seniorów i ich rodzin. Już od stycznia przyszłego roku w Pałacu w Starym Kisielinie swoją działalność rozpocznie Dzienny Dom „Senior+”.

Wiceprezydent Zielonej Góry Marek Kamiński nie ma wątpliwości: utworzenie takiej placówki jest konieczne, bo społeczeństwo się starzeje.

To trzeci taki dom w Zielonej Górze. Jacek Budziński, radny miejski Prawa i Sprawiedliwości dodaje, że takich placówek będzie w Zielonej Górze przybywać.

Jest to korzystne dla dzieci tych seniorów, bo mogą się udać do pracy nie martwiąc, się co z mamą i z co z tatą. Takich domów powinniśmy budować więcej, na starzejących się osiedlach chociażby na osiedlu Wazów. Sądzę, że jeszcze dwa-trzy takie domy w Zielonej Górze powinny powstać.