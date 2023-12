Za nami Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyły się warsztaty związane z elementami sportu.

Wszystko po to, aby pokazać, że osoby z niepełnoprawnościami mogą dobrze się bawić, ale jednocześnie uczestniczyć w różnych formach wysiłku fizycznego. Uczestnicy wzięli więc udział m. in. w turnieju bocci. Mówi sędzia główny zawodów Adam Pietruszyński.

Pełnią główną funkcję integracji. To ważne, by znaleźć nowych znajomych, którzy są w jakiś sposób podobni do nas i mają jakąś niepełnosprawność.