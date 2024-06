Od soboty 22 czerwca Miejski Zakład Komunikacji zmienia rozkład jazdy. Najważniejsze roszady? Popularna „8” pojedzie na Botaniczną, a „0” dojedzie na Zawadzkiego „Zośki”.

Autobusy linii 101 większością kursów zamiast do parkingu przy Palmiarni dojadą do Centrum Przesiadkowego przy Dworcu Głównym zapewniając tym samym przesiadki na inne linie autobusowe. Część kursów nadal będzie realizowanych do parkingu przy Palmiarni.

Druga planowana zmiana dotyczy tras linii 0 i 8 na końcowym ich odcinku. Trasa linii „0” nadal będzie rozpoczynać się z ulicy Wrocławskiej, a „8” z Osiedla Śląskiego. Autobusy bez zmian dojadą do ulicy Wyszyńskiego (przystanek „Wiśniowa”) . Po obsłużeniu przystanku „Wiśniowa” „0” zamiast do pętli przy ul. Botanicznej dojedzie do ul. Zawadzkiego „Zośki”, natomiast „8” zamiast do ulicy Zawadzkiego „Zośki” do ul. Botanicznej.

W sezonie letnim wybrane kursy linii 8 będą wydłużone do Kąpieliska H2Ochla.

Poza tym do czerwca przyszłego roku MZK postawi minimum sześć punktów socjalnych. To miejsca, w których kierowcy odpoczną podczas przerwy.

Źródło: Urząd Miasta