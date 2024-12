Nie saniami, lecz autobusem – tak Mikołaj przemierza nasze miasto! Dziś na ulicach Zielonej Góry pojawi się zabytkowy ikarus, ozdobiony świątecznymi dekoracjami. To właśnie tym wyjątkowym pojazdem będzie podróżował bohater Mikołajek.

Jakie trasy pokona Mikołajkowy autobus? Szczegóły zdradza Jacek Newelski z Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Tradycyjnie od ponad 30 lat, Mikołaje zwracają się do nas z prośbą o udostępnienie jednego z autobusów. Wiedzą, że w Zielonej Górze są grzeczne dzieci i trzeba je odwiedzić. Autobus będzie jeździł od 10:00 do 17:30. Będziemy w różnych częściach miasta i na różnych liniach: 0, 8, 14, 19.

– W autobusie czeka na pasażerów mnóstwo atrakcji – dodaje Michał Niemczynowski.

Będzie można przyjemnie spędzić czas, spotkać Mikołaja czy zrobić sobie z nim zdjęcie. Cała masa różnych atrakcji, więc zapraszamy serdecznie.

Pełen rozkład jazdy tego magicznego pojazdu znajdziecie poniżej.

Linia 0:

* 12:55 z Zawadzkiego „Zośki” do Wrocławskiej

* 13:50 z Wrocławskiej do Zawadzkiego „Zośki”

Linia 8:

* 10:38 z Os. Śląskiego do Botanicznej

* 11:23 z Botanicznej do Os. Śląskiego

Linia 14:

* 12:19 z Os. Śląskiego do Zawadzkiego „Zośki”

* 14:43 z Zawadzkiego „Zośki” do Os. Śląskiego

Linia 19:

* 9:55 z Os. Czarkowo do Os. Śląskiego

* 15:21 z Os. Śląskiego do Os. Czarkowo

* 16:21 z Os. Czarkowo do Dworca Gł.

* 17:20 z Dworca Gł. do Os. Czarkowo