Ze strony klubu nadal nie ma informacji, ale w naszym studiu doniesienia o nowych zadaniach w Zastalu potwierdził sam zainteresowany. Mihailo Uvalin został w klubie generalnym menadżerem do spraw sportowych. To powrót Serba do seniorskiej koszykówki w Zielonej Górze.

– Będę mostem pomiędzy zawodnikami i klubem – powiedział Mihailo Uvalin w magazynie “Hej Index Kosz”. Ma to być praca nad poprawą sytuacji sportowej Zastalu.

Mogę powiedzieć…to taki most między zespołem i klubem. I oczywiście tu jestem, żeby pomóc swoim doświadczeniem, pomysłami, żeby ten klub jak klub, nie tylko zespół, żeby zaczął wygrywać mecze. Nie chcę mówić, że nie ma dużego wpływu ta moja rola, ale żeby pomóc, żeby ta organizacja cała zaczynała wyglądać lepiej

Jakie zadania związane z nową funkcją stoją przed Mihailo Uvalinem? – Pomoc drużynie i osobom decydującym o losach klubu – wyjaśnił menadżer i dodał, że w klubie muszą być ludzie, którzy znają się na sporcie.

Żeby klub miał takie sportowe podstawy, musisz mieć ludzi, którzy się tym zajmują. Fakt jest, że kiedy masz tylko trenera, trener oczywiście jest zainteresowany, żeby ten klub lepiej grał, wygrywał, miał dobry poziom, ale trener po kilku meczach, albo jednym sezonie, albo dwóch sezonach, może się zdecydować, że tu więcej nie jest i nie chce więcej tu zostać. Tak samo się stało z trenerem Sirvidisem, że to klub zdecydował się, że go więcej nie chce I w tym czasie zaczynają się problemy

Dziś o 17:30 Zastal zagra z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Będzie to mecz za tzw. “cztery punkty”. Więcej o Zastalu w Magazynie “Hej Index Kosz”