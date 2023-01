Obwodnica Południowa Zielonej Góry kosztować będzie miasto więcej niż pierwotnie zakładano. Wykonawca – firma Strabag – chce wzrostu końcowego wynagrodzenia aż 25 procent. Takie informacje przekazał Radiu Index prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Wszystko to jest efektem kryzysu gospodarczego i rosnących cen materiałów niezbędnych do realizacji drogowych inwestycji. – Miasto będzie negocjowało z wykonawca ostateczną wartość kontraktu – usłyszeliśmy od włodarza Zielonej Góry.

Janusz Kubicki potwierdził, że wzrost może wynieść nawet 1/4 kontraktu, ale to nie pierwszy tego typu przypadek. Miasto musiało się zgodzić na wyższą sumę przy innej, ważnej dla miasta inwestycji budowanej.

Inwestycja kosztuje 140 milionów, a wykonawca chce 25 procent wartości kontraktu. My jesteśmy już po zakończeniu takich negocjacji jeśli chodzi o parking wielopoziomowy. Tam również kwota wzrosła o 18 procent w stosunku do pierwotnego założenia. Tak wzrosły ceny, ale musimy z tymi firmami rozmawiać, by one nie zbankrutowały. One też nie były w stanie przewidzieć tego, co się dzieje. Wszystko uległo zmianie.