W którym kierunku powinno “pójść” nasze miasto w 2025 roku? Pytanie o to wciąż jest aktualne przy okazji rozpoczętego niedawno 2025 roku. Pytamy także przedstawicieli zielonogórskiej Rady Miasta, o to, co może zyskać, a co stracić Zielona Góra.

Bożena Ronowicz, była prezydent, obecna radna Prawa i Sprawiedliwości jest zdania, że dziś największym wyzwaniem magistratu powinno być ograniczanie prawie 200-milionowego długu.

Nie wiadomo, jak się skończył rok 2025, ale na dziś jest to budżet oszczędnościowy. Jest nadzieja, że będziemy wychodzić z potężnego długu. Zakładając, że nas jest 140 tysięcy mieszkańców, na każdego przypada prawie pięć tysięcy długu miejskiego.

Przewodniczący Rady Miasta, radny Koalicji Obywatelskiej Adam Urbaniak dodaje, że prezydentowi Marcinowi Pabierowskiemu udaje się realizować przedwyborcze obietnice, choć, jak dodał nasz rozmówca, trudnych zadań nie brakuje.

Poradzimy sobie z Amfiteatrem i tutaj Marcin Pabierowski szybko dotrzymuje deklaracje i zobowiązania. Sam jestem tym zaskoczony. Chyba jednak skala, która nas dotyka w zakresie dróg osiedlowych, tu oczekiwania są bardzo duże.

