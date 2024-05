Już dziś starcie NovyHotel Falubazu z Krono-Plastem Włókniarzem Częstochowa.

Bardzo ważne dla obu ekip, bo zielonogórzanie mają na koncie dotąd jedno zwycięstwo nad grudziądzanami i remis w Lesznie, a Włókniarz tylko punkt za domowy remis z Betardem Spartą Wrocław.

Jak będzie dziś wieczorem? O to pytamy Patryka Malitowskiego. Były żużlowiec i ekspert Canal+ uważa, że Falubaz powinien postawić na Michała Curzytka.

Po meczu w Lublinie, ja myślę, że Michał powinien występować od początku. Widać pazur i zadziorność. Kvech ma swoje problemy, Grand Prix mu nie pomaga. Warto dać szansę Michałowi, widać tam potencjał. Problemy Czecha nie zwiastują niczego dobrego dla Falubazu, każdy jego występ to zagadka.

Malitowski zwraca uwagę na fakt, że Włókniarz też podejdzie do meczu w Zielonej Górze z olbrzymią wolą odniesienia zwycięstwa.

Tam też na pewno jest duże ciśnienie. Włókniarz ma aspiracje medalowe. To na razie nie przekłada się na wyniki. Spotkanie w Zielonej Górze będzie bardzo ciekawe, bo oba zespoły potrzebują punktów. Porażka z Włókniarzem wprowadziłaby dużo nerwowości. Muszą obudzić się bracia Pawliccy, za to występy Jarka Hampela napawają optymizmem. To lider z prawdziwego zdarzenia.