Od kilku miesięcy po zmianie władzy w mieście następują też roszady we władzach miejskich spółek. W jednej z nich – “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacje” – w radzie nadzorczej zasiadają marszałek Marcin Jabłoński i wicemarszałek Sebastian Ciemnoczołowski.

Pierwszy z nich jest członkiem rady, drugi – jej przewodniczącym. Prezydenta Zielonej Góry Marcina Pabierowskiego zapytaliśmy, czy to zasadne, by członkowie zarządu województwa zasiadali we władzach miejskiej spółki.

To jest dobre rozwiązanie, po pierwsze kwalifikacje zawodowe. Te osoby pracują od lat w takich spółkach. Ich zaangażowanie przyniesie zyski dla miasta. To są osoby sprawcze, wiedzą jak pozyskiwać dofinansowanie dla spółek. Mówimy tutaj o projektach horyzontalnych czyli zielona i niebieska infrastruktura.

Marcin Pabierowski dodał, że nie jest zadowolony z dotychczasowej działalności ZWIK-u, w tym również z jej prezesa Krzysztofa Witkowskiego.

Nie jestem zadowolony z pracy tamtej rady i prezesa. Weryfikujemy pracę spółki, działania, które powinny być prowadzone w mieście na zbudowanie sieci odwodnienia wód opadowych.

Dodajmy, że miasto zmniejszyło liczbę osób zasiadających w poszczególnych radach nadzorczych miejskich spółek z pięciu do trzech oszczędzając przy tym kwotę około półtora miliona złotych.