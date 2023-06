4 czerwca w Warszawie planowany jest wielki marsz opozycji. Uczestnicy chcą wyrazić swój sprzeciw odnośnie do działań partii rządzącej.

O sam marsz zapytaliśmy dziś przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości Kazimierza Ławińskiego. Radny wojewódzki z ramienia PiS-u stwierdził, że nikt nie zabrania nikomu protestować, ale sam marsz służy wyłącznie obronie interesom rosyjskim w naszym kraju.

Nie powiedziałbym, że rządzącym się nie podoba ten marsz. Na pewno przeszkadza to, co nam grozi po wyborach. jeśli ktoś ma ochotę spacerować, to jego sprawa. Jeśli to miałby być marsz w obronie federacji rosyjskiej, bo tak to wygląda teraz…