Winobranie powoli dobiega końca. Za nami Korowód Winobraniowy, który stanowił kulminacyjne wydarzenie Dni Zielonej Góry.

Trwał on ponad 2,5 godziny i – mimo niepewnej pogody – zgromadził tłumy mieszkańców i gości. Najważniejszym wydarzeniem było przekazanie kluczy do miasta przez Bachusa prezydentowi Marcinowi Pabierowskiemu. Obaj w rozmowie z nami, bardzo pozytywnie odbierali uroczysty korowód.

Żal, że ten klucz oddaję, ale oddaję go w dobre ręce, więc nie mam żadnych obaw. To było wymagające i stresujące Winobranie. Wszystko się udało, wspaniali są zielonogórzanie i goście. Podtrzymam tego ducha ludycznego przez cały rok.

Zadowolony z przebiegu korowodu był główny reżyser, dyrektor Lubuskiego Teatru Robert Czechowskiego.

Ja przede wszystkim jestem zadowolony, że udało się z pogodą i słońcem. Wierzyłem w to. Wyjątkowo dużo ludzi się zgłosiło mimo wstępnego malkontenctwa jednak optymistów jest więcej.

Wieczorem jeszcze gwiazda wieczoru. Na scenie głównej zaśpiewa Sarsa.

My zapraszamy od godziny 16 do INDEX TV i na 96 FM do naszego plenerowego studia Radia Index.