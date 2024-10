Jaki powinien być budżet Zielonej Góry na 2025 rok? Nad tym pracują radni i prezydent. Projekt ustawy budżetowej ma być gotowy niebawem, bo 15 listopada.

Wiadomo, że deficyt ma wynieść ponad 650 milionów złotych. Wiceprezydent Zielonej Góry Jarosław Flakowski w rozmowie z nami przyznał, że w obecnej, trudnej sytuacji gospodarczej miasta każdy wydatek jest szczegółowo analizowany.

Dążymy do tego, by te wydatki były tak rozplanowane, by było ich jak największe pokrycie w dochodach i by nie zadłużać nadmiernie miasta, tylko tam, gdzie jest to wymagane.