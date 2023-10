Wybory do Sejmu i Senatu za nami. Władzę przejmie dotychczasowa opozycja (KO, Trzecia Droga, Lewica). Do opozycji przejdzie za to Prawo i Sprawiedliwość.

My, po opublikowaniu wyników przez Państwową Komisję Wyborczą, sprawdziliśmy, jak głosowali zielonogórzanie.