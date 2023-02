Miało być 730, a dzięki negocjacjom będzie 915 milionów euro dla naszego regionu. O rekordowym dofinansowaniu ze strony Unii Europejskiej dla Lubuskiego informowaliśmy Was już kilka tygodni temu. Teraz do tematu powracamy, bo pojawia się pytanie – na co te dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone i kto będzie mógł z nich skorzystać.

Zapytaliśmy o to Marcina Jabłońskiego. Członek zarządu województwa lubuskiego był gościem wtorkowej „Rozmowy na 96 FM”.

Postaramy się, żeby pieniądze trafiły do wszystkich potrzebujących. Samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych. Ruszyły pierwsze prace nad opracowaniem zasad konkursowych i mam nadzieje do połowy tego roku konkursy ruszą.

Jabłońskiego zapytaliśmy także o to z kim Platformie Obywatelskiej łatwiej się obecnie negocjowało – z komisją europejską czy polskim rządem? Bo z Ministerstwem Funduszy także rozmowy były prowadzone.

Na szczęście mamy to już za sobą. Udało się wszystkich przekonać, że nasz region powinien dostać więcej pieniędzy. Co ważne – Zielona Góra dostaje dodatkowo około 15 mln na obwodnicę zachodnią. W sumie zdobyliśmy więc 930 mln.

