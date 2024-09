Winobranie 2024 przeszło do historii. Dla nas jak zwykle, to wyjątkowy okres. Nie inaczej było w tym roku!

Od lat relacjonujemy Winobranie z samego serca miasta, przeprowadzamy rozmowy z najważniejszymi postaciami Dni Zielonej Góry, samorządowcami, organizatorami imprezy, winiarzami, ludźmi kultury i sportu oraz mieszkańcami. Punktem kulminacyjnym naszych radiowo-telewizyjnych zadań winobraniowych była realizacja Korowodu! Tylko u nas mogliście zobaczyć i posłuchać, jak wygląda ta uroczystość.

Staraliśmy się być jak najbliżej centrum wydarzeń i Was, naszych słuchaczy i telewidzów. Bo przecież bez Was nasza praca nie miałaby sensu. Tym bardziej jest nam miło, że odpowiadaliście chętnie na nasze animacje, które okazały się „strzałem w dziesiątkę” tuż przed naszym plenerowym studiem. Braliście chętnie udział w naszych konkursach. To nas cieszy i…daje prawdziwego “kopa” do kolejnych, równie ambitnych działań.

Cała ekipa Radia Index i INDEX TV składa Wam – naszym słuchaczom serdeczne podziękowania, że podczas Winobrania byliście razem z nami.

Nie byłoby możliwe zrealizowanie takiego programu, gdyby nie pomoc naszych najważniejszych partnerów: Uniwersytetu Zielonogórskiego i Urzędu Miasta. Wielkie podziękowania także pod adresem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz zielonogórskiej Castoramy.

Dziękujemy także naszym pozostałym sponsorom i partnerom. Bez Was nie byłoby takiego zamieszania, szczególnie z konkursami: Diablo Chairs Polska, Casa Mia, Domator24.com – Join the Team, ZejmoSiatecki, gadzeciarzecom, Lubuski Teatr, Zysk i S-ka Wydawnictwo, VisionOptykZielonaGora, zespolmlyn.

Dziękujemy za współpracę Lubuskiemu Ośrodkowi Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku za rozmowy o zdrowym stylu życia, AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego za współpracę przy sportowych animacjach, Tomaszowi Czyżniewskiemu za fantastyczne opowieści o Zielonej Górze oraz zielonogórskiej policji i Zielonogórskiemu Ośrodkowi Kultury za współpracę i gotowość do działania przez 24 godziny na dobę.

Dziękujemy i DO ZOBACZENIA I USŁYSZENIA ZA ROK!