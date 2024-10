Katarzyna Marciniak prezeska Zastalu była dziś gościem w “Hej Index Kosz”. W rozmowie o nieudanym początku sezonu w wykonaniu naszych koszykarzy, którzy rozczarowali wynikami, ale być może to oczekiwania kibiców i środowiska koszykarskiego były zbyt wygórowane wobec tej drużyny?

-Czas podnieść głowy do góry i walczyć w kolejnych meczach. Poszukajmy pozytywów, poszukajmy dobrego “team spirit” i nie rozpamiętujmy tego co było – apelowała Katarzyna Marciniak w naszym studiu. Wyciągnięcie wniosków i praca to droga, którą mają iść dalej koszykarze.

Wyszłam z założenia, że dość tych rozmów i nie będziemy się teraz nad tym pastwić. Skupmy się na tym, że teraz jest już czas podnieść głowy do góry i nie zastanawiać się nad tym co nie wyszło. Nie szukajmy wymówek, poszukajmy rozwiązań

W klubie stawiają na cierpliwość, która ma też dać komfort do dalszej pracy trenerowi i zawodnikom. Nie będzie rewolucji po dwóch nieudanych meczach, a zarząd nie będzie ulegał fali komentarzy rozczarowanych kibiców. – Może to jest tak, że ten spokój organizacyjny, ogarnięcie spraw, które na nas ciążyły dały takie poczucie, że również sportowo od razu pójdziemy do góry. Na parkiecie sprawy mają się jednak trochę inaczej – tłumaczyła Marciniak.

Rzeczywiście jest duże rozczarowanie, ale może to wynika z tego, że sobie w głowie poukładaliśmy i wydawało się, że jak teraz jest nowe rozdanie to już wszystko pójdzie gładko. Wierzę w ten zespół i myślę, że jeszcze wszystko się dobrze poukłada

