NovyHotel Falubaz ma przerwę od występów w rozgrywkach ligowych w najbliższy weekend. Nasi żużlowcy wykorzystają ją na odpoczynek lub pracę przy sprzęcie. To też okazja do spotkania z kibicami.

Wczoraj przed południem z fanami spotkał się Jarosław Hampel. Lider Falubazu zapraszał na wspólną kawę.

To jest taki czas, gdzie można się spotkać z fanami, jest okazja by porozmawiać, rozdać autografy. To jest bardzo miłe i fajnie to wyszło.

Hampela pytaliśmy, czy przerwa w PGE Ekstralidze jest – z jego punktu widzenia – korzystna.

Chyba to jest dobry czas, by pewne sprawy na spokojnie sobie poukładać. Kilkanaście dni można wykorzystać na pełną mobilizację. Fajnie, że ona się pojawiła.

Falubaz niebawem odbędzie kluczowy mecz w walce o utrzymanie w PGE Ekstralidze. Przeciwnikiem będzie Unia Leszno, która mimo plagi kontuzji, walczy o pozostanie w elicie. Ostatnio pewnie zwyciężyła toruńskiego Apatora. Czy ta forma leszczynian może być zaskoczeniem?

Że aż tak pojadą dobrze, to tego bym się nie spodziewał. Zaskoczyły mnie rozmiary ich zwycięstwa. To będzie trudny rywal, oni mogą zaskoczyć, ale my chcemy wygrać.

W mediach ogólnopolskich tymczasem pojawiały się informacje, o powrocie Hampela do Lublina po zakończeniu tego sezonu. Co na to sam zawodnik?

Te rozmowy będą lada moment, poczekajmy, zobaczymy jak to będzie przebiegało. Ja się czuję dobrze w Falubazie.

Zielonogórzanie z Unią Leszno zmierzą się 7 lipca.