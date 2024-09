Czy Park Poetów ucierpi podczas planowanej przez samorząd województwa lubuskiego inwestycji związanej z budową Szpitala Psychiatrycznego na terenie dawnego Miasteczka Ruchu Drogowego?

Temat powrócił na wtorkowej sesji Rady Miasta. Społecznicy z Komitetu Obrony Parku są przeciwni wycince drzew, która – ich zdaniem – zdegraduje teren. Samorząd zlecił tymczasem ekspertyzę dendrologiczną. Odpowiedzialny za nią dr Piotr Reda mówi nam, ile drzew musiałoby zostać wyciętych.

Łącznie do usunięcia przewidujemy 78 pojedynczych drzew i kilka grup, które nie wymagają zezwolenia na usunięcie. Starych drzew będzie 19, prawie wszystkie sosny z jedną brzozą. Żadnych szlachetnych drzew typu lipa, buk, dąb.

Ekspert podkreśla, że przy wycince drzew Park Poetów na pewno nie ucierpi.

Park Poetów na pewno nie ucierpi. Ten teren nie należy do parku, on znajduje się wyżej. Tam jest ciek, ale wypływa z góry. Nawet gdyby nastąpiło osuszenie pod budowę, to następuje poniżej parku.