Dziś rusza Jarmark Bożonarodzeniowy. Na stoiskach umiejscowionych na Starym Rynku i części ulicy Żeromskiego znajdziecie wszystko to, co potrzebne jest do przygotowania świąt.

Jarmark czynny jest od 12 do 19 aż do czwartku 21 grudnia. A w jego ramach także miejska wigilia, która tradycyjnie rozpocznie się kolędowaniem. Szczegóły zdradza Weronika Bożejko z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

Ale to nie jedyna świąteczna atrakcja. We wtorek odbędą się pokazy i warsztaty rzeźbienia w lodzie.

Początek o 15.