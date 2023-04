To już dziś! W okolicy ronda Andrzeja Huszczy nastąpi oficjalne otwarcie Obwodnicy Południowej. To jedna z największych inwestycji drogowych w historii naszego miasta.

Przypomnijmy, pochłonęła ona kwotę 151 milionów złotych, będzie miała 13 kilometrów długości. Z zakończenia tego zadania cieszy się prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Dotrzymujemy słowa, mówiliśmy o tym, że zablokujemy możliwość transportu ciężarowego w Drzonkowie i Raculi. Będzie zakaz samochodów ciężarowych, obiecaliśmy to i udało się. To wielki wysiłek, bo budowa takiej drogi to nie była prosta sprawa.