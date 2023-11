Jedna z najlepszych drużyn obecnych rozgrywek Orlen Basket Ligi – Polski Cukier Start Lublin – będzie w niedzielę wyjazdowym rywalem koszykarzy Enei Stelmetu Zastalu. Zielonogórzanie marzą o sprawieniu niespodzianki. Będzie o nią jednak bardzo trudno.

Zespół prowadzony przez trenera Artura Gronka spisuje się w lidze fantastycznie i ustępuje tylko Anwilowi Włocławek. Zastalowcy zapowiadają jednak walkę.

W zespole zielonogórskim ponownie zagra Jan Wójcik. Wychowanek Śląska Wrocław podczas ostatniego meczu był niedyspozycyjny. Kibice sugerowali, że to pokłosie problemów klubu z płatnościami wobec zawodnika. Wójcik jednak zamyka temat i skupia się na meczu.

Nasz koszykarz liczy na to, że w kolejnym spotkaniu z drużyną z czołówki tabeli Zastal się nie podda i w Lublinie powalczy o wygraną.

O klasie rywala przekonany jest także Paweł Kikowski. Najbardziej doświadczony koszykarz Zastalu ma nadzieję, że w Lublinie nasz zespól pokaże swoje atuty.

Jeśli ktoś jest drugi w tabeli, to znaczy, że ma bardzo dużo atutów. My mamy długi tydzień, więc na pewno jest czas, by popracować i się przygotować do tego spotkania. Myślę, że mamy zbilansowaną drużynę i z dużą dozą talentu. Jeśli go odpowiednio skierujemy, żeby grać zespołowo i korzystać z najlepszych opcji, to mamy duże szanse na zwycięstwo.