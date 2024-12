Jest tutaj trener Piotr Protasiewicz i miałem z nim dobry kontakt. Myślę, że też może mi dalej pomóc w rozwoju mojej kariery. Też nie jest daleko do domu, że tak powiem. Lubię jeździć tutaj w Zielonej Górze owal jest podobny do leszczyńskiego, więc to też jest kolejny aspekt. Drużyna Falubazu jest budowana z ambicjami, a ja lubię wyzwania, więc myślę, że to też jest kolejny aspekt, którym się kierowałem