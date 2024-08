Cytując klasyka: wstyd, żenada, kompromitacja…jeśli mamy hejtować czy piętnować to właśnie takie zachowania na to zasługują. Ktoś zniszczył busa Patryka Dudka pisząc na nim epitet, którego tu nie przytoczymy. Ciężko w to uwierzyć, ale wychowanek Falubazu będzie miał jeszcze gorsze wspomnienia po niedzielnym meczu z Apatorem.

Przypomnijmy “Duzers” wrócił na W69 po trzyletniej przerwie jako żużlowiec Apatora Toruń. Był to jego pierwszy występ w Zielonej Górze jako zawodnik innej drużyny. Już podczas przedmeczowej prezentacji przyjął sporą porcję gwizdów. Kibice chcieli wyrazić swoje niezadowolenie wynikające z transferu wychowanka, do którego doszło po spadku Falubazu z Ekstraligi. Tu jeszcze granice nie zostały przekroczone. Inaczej było już pod koniec meczu, gdy po zwycięstwie Dudka w 14. biegu na tor poleciało kilka butelek i gwizdy były jeszcze głośniejsze. To zachowanie niektórych zielonogórskich kibiców wzbudziło niemałe kontrowersje w środowisku żużlowym, choć nie dotknęło samego żużlowca. “Duzers” komentował te wydarzenia przed naszą kamerą.

Na pewno jest mi trochę żal, że jeżdżąc tu 13 lat robiąc tu medale, wygrywając te biegi dla tych ludzi, którzy tu przychodzą, a teraz tak jest się traktowanym. Myślę, że nie wiedzą jakie były powody mojego odejścia. Jest to trochę smutne, ale taki mamy świat…

Anonim prawdopodobnie w odpowiedzi na te słowa postanowił przesunąć granicę jeszcze dalej, i wysmarował na busie żużlowca obraźliwe słowo.

Patryk Dudek aktualny indywidualny wicemistrz Polski dodał wpis na FB, który jak sam autor napisał “może zmieni myślenie choć jednej osoby”. Pod postem ze zdjęciem napisał: