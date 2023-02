Stanęły prace budowlane na „Kaczym dole” na osiedlu Słonecznym. Przypomnijmy – znajdujący się tam teren rekreacyjny jest od kilku miesięcy modernizowany. Wszystko po to, żeby powstały nowe i bezpieczne miejsca do aktywności sportowej, w tym pumptruck. Ale nie tylko – „Kaczy Dół” ma być też miejscem do wypoczynku, pełnym nowych nasadzeń i ławek.

Póki co prace jednak stanęły i nie wiadomo, kiedy znów ruszą. Mówi Filip Czeszyk, radny miejski klubu „Zielona Razem”.

W tej chwili mamy tam jezioro. Zebrała się tam woda, teraz na dodatek zamarzła. Okazało się, że jest tam jakiś problem z podłożem. Musimy ten pogłębić, zobaczyć co się dzieje. Potrzebny będzie prawdopodobnie drenaż.

Gościa środowej „Rozmowy na 96FM” zapytaliśmy czy oznacza to dodatkowe koszty oraz czas na realizację projektu.

To się okaże, jeśli chodzi o finanse. A co do czasu – wykonawca zapewne brał pod uwagę, że to się może trochę wydłużyć, ze względu na zimę. Pumptruck jest już od grudnia gotowy, a później pojawiła się zima. Czekamy.

