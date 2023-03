Czy wreszcie dojdzie do długo oczekiwanego przez wielu mieszkańców osiedli Pomorskiego i Śląskiego przełomu? Chodzi o zmiany we władzach Spółdzielni Mieszkaniowej “Kisielin”.

Przypomnijmy, mieszkańcy chcą zwołania walnego zgromadzenia członków spółdzielni. Złożyli już podpisy w tej sprawie i czekają na zwołanie walnego zgromadzenia. A miasto? Prezydent Janusz Kubicki przyznał, że magistrat ma formalnie związane ręce, choć bardzo chciałby pomóc mieszkańcom.

Miasto nie może interweniować, chociaż chciałoby, bo dochodzi do scen jak z filmu “Alternatywy 4”. Rozbieramy chodniki, stawiamy mury, robi to prezes spółdzielni, który robi to chyba wbrew woli mieszkańców. Miasto będzie ich wspierać i pomagać, jeśli będą chcieli udostępnienia sali, ja nie widzę, żadnego problemu, by to się odbyło.